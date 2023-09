E’ il giorno del grande sì per Gessica Notaro e Filippo Bologni, la coppia che oggi celebrerà il fatidico matrimonio. Le nozze avverranno con rito civile presso la Reggia di Venaria Reale a Torino. Una località scelta appositamente dall’ex Miss, divenuta nota alle cronache italiane per essere stata sfregiata con l’acido dall’ex compagno Edson Tavares.

Matrimonio Gessica Notaro e Filippo Bologni: i dettagli

Oggi però Gessica Notaro ha voltato definitivamente pagina ed al suo fianco ha ritrovato il vero amore, quello per il futuro marito Filippo Bologni, con il quale oggi convolerà a nozze.

La scelta della location del matrimonio è stata della stessa Gessica Notaro, come ha raccontato di recente sulle pagine del settimanale Chi:

Nel 2019 sono stata madrina del ballo delle debuttanti alla Reggia di Venaria Reale e mi sono innamorata di questa dimora pazzesca. È la location da favola per eccellenza.

Rispetto agli invitati, sono attese circa 500 persone, tra cui molto Vip. L’ingresso in Reggia della coppia sarà altrettanto da favola: i due sposi arriveranno a cavallo:

Io e Filippo sognavamo un matrimonio disneyano, dove includere i nostri amati cavalli. Speriamo nel bel tempo e nel sole.

In merito ai regali di matrimonio, infine, da parte di Gessica Notaro e del futuro sposo è giunta la richiesta ben precisa: nessun regalo perché “noi siamo fortunati e non ci manca nulla”, ma chi vorrà potrà fare una donazione alla fondazione Puzzilli per sostenere il progetto ‘Agata’ a favore delle donne vittime di violenza. Un progetto che vede impegnata in prima linea la stessa Notaro.