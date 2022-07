Gessica Notaro verso il Grande Fratello Vip? La sua risposta

Gessica Notaro entra nella Casa del Grande Fratello Vip? La risposta della diretta interessata arriva tra le pagine di Chi Magazine, in edicola con il suo nuovo numero proprio nella giornata di oggi: dopo l’invito di Signorini cosa avrà deciso di fare?

Ho detto di no ad una serie di proposte che si riferivano alla mia vicenda. Pensavo: se vado avanti nel mondo dello spettacolo lo faccio come artista. Alfonso Signorini mi ha anche chiesto di fare il GF Vip. Ci ho pensato molto seriamente, ma ora come ora non mi sento pronta, non è ancora tempo, domani chissà.