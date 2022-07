Ex Pupa sogna il GF Vip 7 ma senza il fidanzato, la provocazione: “Libera di stuzzicare i Vipponi”

Mentre continua la composizione del cast in vista della prossima edizione del GF Vip 7, una ex concorrente de La Pupa e il Secchione Show, Emy Buono, ha ammesso che le piacerebbe molto farne parte. Lo ha ammesso nel corso di una recente intervista a ThePipol_gossip durante la quale ha replicato anche alle parole di Paola Di Benedetto sul conto del fidanzato Denis Dosio.

Ex Pupa verso il GF Vip 7? Il suo sogno

L’ex Pupa Emy Buono verso il GF Vip 7? Lei intanto ci spera ardentemente e nell’attesa anticipa anche quello che potrebbe fare nella spiatissima Casa di Cinecittà:

Beh, il GF Vip lo farei subito. Non immagini che guai che farei lì dentro. Farei impazzire tutti, non darei tregua a nessuno.

Non proprio delle premesse serene, insomma. Ma chi invece proprio non vorrebbe in Casa? A sorpresa fa il nome del fidanzato Denis Dosio ed aggiunge:

Così posso fare la cretinetta con altri uomini e sentirmi libera di stuzzicare i “vipponi”.

Provocazioni a parte, Emy Buono ha anche aggiunto di amare molto l’influencer attualmente al centro di una nuova polemica dopo la sospensione del suo profilo Instagram:

Se lo amo? Certo, molto. Io sono identica a lui. Credo di essere la sua versione femminile. Mi ci rivedo tantissimo. E siamo anche due pazzi che non hanno bisogno di finti perbenismi per piacere al pubblico.