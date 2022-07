Con l’annuncio ufficiale della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, in tanti utenti social hanno ricordato l’assenza dai palinsesti di uno dei programmi di punta dell’estate televisiva, Temptation Island. A proposito di coppie scoppiate, c’è chi si è cimentato in un elenco delle rotture Vip più clamorose, scopriamole insieme.

Ilary e Totti e tutte le altre coppie scoppiate nella prima parte del 2022

La prima parte del 2022 non si è rivelata affatto fortunata sul piano dei sentimenti. L’ultima rottura celebre è stata quella che vede protagonisti Ilary e Totti. Ma loro sono solo gli ultimi di una lunga lista.

Prima ancora, infatti, è toccato a Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, che hanno annunciato la loro separazione con un comunicato congiunto all’Ansa.

Come non citare poi Shakira e Piqué? E’ notizia di poche ore fa, quella secondo la quale il calciatore avrebbe tentato una riconciliazione con la compagna e madre dei loro due figli. A quanto pare però non ci sarebbe più nulla da fare: la cantante sarebbe addirittura pronta a lasciare la Spagna per raggiungere gli Usa con i suoi due bambini e chiudere definitivamente ogni tipo di rapporto e legame con il passato e con tutto ciò che riguarda il calciatore. Tutto per una scappatella con una giovane cameriera che Shakira non intende affatto perdonare.

Fu inaspettata anche la rottura tra Benji e Bella Thorne, per non parlare di quella tra Anna Tatangelo e Livio Cori. Sofferta la fine della relazione tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, i due ex gieffini; e poi Anna Pettinelli e Stefano Macchi, che dopo aver superato la prova di Temptation Island non sono riusciti a salvare la loro storia.

I continui tira e molla hanno portato Arisa e Vito Coppola a dirsi addio definitivamente; aggiungiamo anche Jenny e Ariete per il pubblico più giovane e Alex e Cosmary direttamente da Amici.

La lista completa (e forse non definitiva) ce la propone la sempre affidabile Paola Iperborea, su Twitter.