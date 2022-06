Ariete e Jenny De Nucci si sono ufficialmente lasciate. L’attrice lo ha comunicato sui social, chiedendo ai fan di avere rispetto per il suo dolore. Un paio di giorni fa, proprio la ex de Il Collegio, aveva postato su TikTok un video particolare che lasciava intendere un possibile tradimento.

Ariete smentisce il tradimento a Jenny De Nucci

Nel video postato da Jenny De Nucci, l’attrice ha aggiunto un messaggio molto forte e doloroso che evidenziava un certo malessere:

Se mi fai davvero molto male oppure mi manchi di rispetto ho la capacità di eliminarti completamente dalla mia memoria emotiva come se non ti avessi mai incontrato. Arrivo a non provare più nulla e a rimuovere qualsiasi emozione o ricordo con te. Arrivo a perdere l’interesse per la tua persona in una maniera molto ma molto profonda. E’ pesante? Certo. Ma mai quanto chi conosce i tuoi traumi ti fa sentire di essere capito e poi ti pugnala alla schiena. Provocandoti altri traumi, ovviamente.

Ariete, quindi, dopo questi pettegolezzi ha deciso di rompere il silenzio su Twitter (chiedendo ai fan di rispettarle):

Quando due persone si lasciano non per forza una tradisce l’altra e non sempre è necessario tirare fuori teorie complottiste per venirne a capo. è così e basta, so che riuscirete a rispettarlo. Quando ci sarà una prova provata del fatto che ci siano state corna e terze persone di mezzo mandatemi un messaggio e fatelo scoprire pure a me, che sono curiosa, intanto mi leggo un libro che sto in treno.

quando due persone si lasciano non per forza una tradisce l’altra e non sempre è necessario tirare fuori teorie complottiste per venirne a capo. è così e basta, so che riuscirete a rispettarlo ❤️ — quella etero (@iosonoariete) June 29, 2022