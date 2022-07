Alex Wyse e Cosmary Fasanelli si sono lasciati. Una crisi era già nell’aria e, proprio per questo motivo, il cantante di Amici di Maria in più di un’occasione aveva già lasciato intendere alcune difficoltà.

Ospite di Lorella Cuccarini nel suo format web, Alex aveva parlato di un rapporto un poco altalenante: “Va bene, va bene. Poi ogni tanto ci sono battibecchi come giusto che sia in ogni relazione. Però adesso l’unica cosa è che appena sono uscito ci siamo visti subito, ma ora che sto facendo il giro dell’Italia è un po’ più complicato”.

Anche durante la sua intervista a Casa Chi, il cantante aveva lasciato intendere che ci fossero problemi:

Sono cose da non dire in questo momento. E’ un momento un po’ particolare.

Oggi, a distanza di giorni, sulla questione interviene proprio Cosmary Fasanelli:

Non amo parlare della mia vita privata sui social ma mi ritrovo a doverlo fare poiché si tratta di una situazione nata in un contesto che mi porta a doverlo fare.

Io faccio anche per rispetto a tutte le persone che mi seguono e che ci hanno seguito con amore. La mia relazione con Alex è terminata. A volte non tutto va come ti aspetti e questo può fare male.

Vi prego di rispettare questo momento, di essere comprensivi, ho bisogno di sorridere e ho bisogno di leggerezza! Il mio lavoro è la cosa che più mi rende felice ora e voglio concentrarmi su quello.