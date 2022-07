Ilary e Totti, dopo Noemi e Luca Marinelli "spunta" l'ex ballerino di Amici

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi è l’argomento di gossip del momento. Noemi Bocchi, come ben sapete, dovrebbe essere la nuova campagna dell’ex Capitano della Roma e, nel frattempo, spuntano fuori anche degli uomini al “fianco” della celebre conduttrice.

Ilary e Totti, dopo Noemi e Luca Marinelli spunta il “giovane aitante”

Secondo ciò che riporta Chi Magazine, l’ultimo scontro di fuoco tra Ilary e Totti sarebbe scoppiato dopo che Francesco avrebbe trovato dei messaggi compromettenti sul cellulare di sua moglie.

Ecco cosa aggiunge il Corriere della Sera:

Destinatario un misterioso spasimante – ricambiato – che la conduttrice dell’Isola dei Famosi avrebbe incontrato durante le trasferte a Milano. Forse un personal trainer, forse un imprenditore. Mesi fa si mormorava di un flirt con il baldo attore Luca Marinelli, quello di Diabolik, vai a sapere.

L’attore non ha mai smentito l’indiscrezione mentre Ilary, intervistata da Silvia Toffanin durante Verissimo, aveva precisato:

Io lui non lo conosco.

Bufale.net, in merito aggiunge:

E pensare che l’attore su WikiPedia risulta ancora oggi sposato con l’attrice tedesca Alissa Jung. Ad oggi, non ci sono elementi per parlare di eventuali crisi tra i due.

Spunta l’ex ballerino di Amici: di chi si tratta

Oggi, i colleghi di Very Inutil People, pubblicano delle segnalazioni degli utenti e salta fuori il nome di Alessio La Padula, ex ballerino di Amici ed ex fidanzato di Elena D’Amario: