L’addio tra Ilary Blasi e Francesco Totti è giunto ufficialmente dopo le due indiscrezioni bomba lanciate da Dagospia nel giro di cinque mesi e inizialmente (e ferocemente) smentite dai due diretti interessati, ecco che arriva il doppio comunicato. Non “congiunto” come aveva annunciato ieri il portale di Roberto D’Agostino, e questo la dice lunga sul rapporto attuale tra Ilary e Totti.

Ilary Blasi e Totti: i presunti motivi della separazione

Vent’anni d’amore, 17 di matrimonio e tre splendidi figli. Ma l’amore alla fine è terminato. Ed ora c’è la corsa da parte di chi è interessato solo a capire di chi sia stata la “colpa”. La conferma della separazione è giunta nella serata di ieri. Sarebbe dovuto essere un comunicato congiunto ma, come spiega Open, sarebbe saltato all’ultimo. Le foto di un incontro dell’ex capitano con una nuova fiamma, pubblicate da Chi, avrebbero scatenato una nuova lite tra l’ormai ex coppia.

Il primo comunicato è stato quello di Ilary Blasi, secco ed essenziale. Poco dopo è arrivato quello di Francesco Totti. Entrambi hanno invocato alla privacy sebbene sia difficile.

Già spuntano i nomi degli “altri” che si sarebbero inseriti tra moglie e marito. Quello di Noemi Bocchi era già emerso tempo fa e continua a resistere. Pare che Totti abbia una relazione con la giovane “copia” di Ilary Blasi. Il Messaggero, come riprende Open, parlando della conduttrice spiega che tutto sarebbe precipitato circa 5 mesi fa dopo la presunta scoperta di alcuni messaggi ‘compromettenti’ da parte di Totti. Ilary era stata accostata all’attore Luca Marinelli, indiscrezione ampiamente smentita. Mentre sempre secondo il quotidiano, avrebbe costruito un rapporto a Milano.

Gli immobili e le società

In merito alla parte economica, questa rappresenta la nota dolente di ogni separazione. La casa in cui la coppia ha abitato resterà a Ilary dove vivrà con i tre figli. A Totti, spiega Open, sono riconducibili 7 società immobiliari in cui Totti ha investito i guadagni da calciatore. La conduttrice ne ha invece due. Il matrimonio sarebbe in separazione dei beni. Ecco ancora cosa scrive Open:

Ilary ha due sole partecipazioni al 90%: la Number Five srl e la Società Sportiva Dilettantistica Sporting Club Totti. Nella prima il padre di lei, Roberto, è amministratore unico. La seconda gestisce il centro della Longarina. Ma l’impero dei Totti è soprattutto immobiliare.La società si chiama Vetulonia, come quella via di Porta Metronia dove il campione è nato citata sempre nelle canzoni a lui dedicate dal folklore romano.

Secondo Repubblica, invece, la gestione dell’immagine, della pubblicità, delle apparizioni tv, film, libri e serie televisive è affidata alla Number Five, una società che è invece tutta della famiglia Blasi. È la società che stipula tutti i contratti extracalcistici di Totti. Spiega il quotidiano che il primo segnale di rottura è stato l’allontanamento della sorella di Ilary Blasi che curava la comunicazione di Totti.