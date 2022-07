In queste ultime ore si torna a parlare con una certa insistenza di Noemi Bocchi, presunta nuova compagna di Francesco Totti. Sono passati quasi cinque mesi dall’ultima volta che il suo nome era trapelato tra le pagine web e non solo di cronaca rosa e adesso, in concomitanza all’annuncio di un comunicato che dovrebbe in serata confermare la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, l’attenzione torna nuovamente su Noemi.

Chi è Noemi Bocchi? A fornire qualche informazione lo scorso febbraio era stato il quotidiano La Stampa che aveva riassunto alcune informazioni personali sul conto della giovane donna, da molti definita la “copia” di Ilary Blasi per via della incredibile somiglianza con la conduttrice dell’Isola dei Famosi.

Classe 1988, Noemi è l’ex moglie di un dirigente sportivo di una squadra laziale, ha una laurea in economia e due figli. Bionda, capelli lisci, magra e sinuosa a prima vista ricorda inevitabilmente Ilary.

Nei mesi scorsi era diventata virale una sua foto mentre era immortalata tra gli spalti all’Olimpico per Roma-Genoa, due fila sopra Totti. Proprio quello scatto, secondo alcuni, era stato definito un segnale inequivocabile.

Non è dato sapere come Noemi e Totti si siano conosciuti ma pare che ormai la loro storia sia ufficialmente uscita allo scoperto. Ad aggiungere ulteriori dettagli ci pensa Repubblica.it, che sul conto di Noemi Bocchi scrive:

Totti ha una relazione da più di un anno. Non si è nascosto neanche dopo aver provato a negare la rottura con Ilary: con Noemi Bocchi, la ragazza bionda inquadrata più volte due file sopra a lui all’Olimpico, fa coppia fissa. Lei era a Tirana con l’ex capitano della Roma alla finale di Conference League, è partita con lui per Montecarlo, per l’Egitto poche settimane fa. Quando è scoppiato il caso a febbraio, Totti ha chiesto a Noemi di avere pazienza e di mantenere discrezione.

Il nome di Noemi a Roma, affiancato a quello di Totti iniziò a circolare quando quest’ultimo ebbe un incidente in auto. Ecco cosa aggiunge il quotidiano: