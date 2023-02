Antonino e Ginevra Lamborghini stanno insieme? Spinalbese spiega come stanno le cose dopo il GF Vip – VIDEO

Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini stanno insieme? Cosa è successo dopo la fine del GF Vip? A fornirci qualche informazione in merito al loro rapporto è stato ieri sera lo stesso ex di Belen, intervenuto brevemente in apertura di puntata del Grande Fratello Vip.

Antonino e Ginevra Lamborghini stanno insieme? Interviene Spinalbese

Incalzato da Signorini, l’ex Vippone ha spiegato di aver baciato solo una volta Ginevra, proprio la sera della sua eliminazione, ma di non essersi poi più rivisti. A causa di un brutto raffreddore, ieri sera la cantante non era presente in studio.

Tuttavia pare proprio che la conoscenza tra i due stia andando avanti, nonostante le voci di un presunto fidanzamento ancora in corso da parte della Lamborghini. Interpellato sulla sua situazione sentimentale e su Ginevra, nel corso di una recente live su Instagram (la prima e, dice lui scherzando, spera anche l’ultima), Spinalbese ha commentato nel pomeriggio di oggi:

Ginevra è una bravissima ragazza, oltre ad essere una bella ragazza. Quindi finchè sarà una brava ragazza – e anch’io sono un bravo ragazzo – sicuramente andrà tutto bene.

Sono convinta anche io che sia Ginevra che Antonino siano davvero dei bravi ragazzi e secondo me potrebbe nascere qualcosa di speciale tra loro. Antonino riuscirà a lasciarsi andare del tutto?