Da pochi giorni Antonino Spinalbese è uscito dalla Casa del GF Vip. In seguito alla sua eliminazione ha ritrovato (e baciato) le sue due donne: Ginevra Lamborghini e la piccola figlia Luna Marì (lo ha confidato ieri sera lo stesso ex Vippone interpellato da Signorini, ndr).

Oggi Antonino ha deciso di dedicarsi ai suoi follower attraverso una diretta Instagram nel corso della quale ha replicato ad alcune domande e curiosità degli utenti collegati. Ovviamente non poteva mancare la domanda su chi sarebbe secondo lui il vincitore del GF Vip.

Antonino in merito ha replicato in maniera molto dettagliata svelando chi ha già vinto secondo lui, chi merita di vincere e chi, alla fine, rischia di trionfare sul serio:

Il mio Grande Fratello Vip lo hanno vinto Attilio, Andrea, Salatino, Ginevra, perché sono persone con le quali io sicuramente avrò un contatto fuori da quella Casa.

Chi si merita di vincere il programma? Secondo me, anche se adesso capisco un po’ la situazione un po’ in crisi avendo fatto un po’ di cavolate, dal mio punto di vista Tavassi è colui che merita di vincere il GF Vip perchè lui sa stare davanti la telecamera, sa divertire, è gioioso. L’unica cosa è che magari poi si fissa su delle cavolate su cui non si dovrebbe fissare, cosa su cui ho sempre cercato di farlo rimanere più lucido possibile.

Chi vince? Prima di uscire pensavo Micol, ad oggi dico Antonella, anche Antonella non è male. Non lo so ragazzi, ne so quanto voi!