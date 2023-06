Wax ancora contro Aaron? Cosa è successo sul palco di Amici Full Out, scintille in corso – VIDEO

Le tensioni tra Wax e Aaron, anche dopo Amici 22, non si sarebbero ancora placate. Lo dimostrerebbe un video (in apertura) che mostrerebbe come tra i due cantanti ci sia ancora in corso della maretta. Il tutto si sarebbe consumato sul palcoscenico di Amici Full Out, lo show che si è svolto la scorsa domenica a Roma.

Wax ancora contro Aaron? Ecco cosa è successo

Il talent show di Maria De Filippi è terminato da qualche settimana ma resta aperta l’indiscrezione sulle possibili scintille in atto tra Wax e Aaron. Alcuni fan di Amici avrebbero notato quanto accaduto sul palco dell’evento romano proprio durante l’esibizione di Aaron.

L’ex allievo di Amici 22 si stava esibendo sulle note di Universale, mentre i suoi ex compagni si scatenavano alle sue spalle. Tutti ma con una sola eccezione: Wax. Lui, infatti, avrebbe avuto una reazione non passata affatto indifferente.

Stando ai video circolati in questi giorni, pare che oltre a non essersi unito agli applausi nei confronti di Aaron, avrebbe persino commentato in maniera discutibile, almeno stando a quanto si legge dal labiale. Qualcuno avrebbe interpretato quanto detto da Wax come un “Ma vattela a piglià…”.

Anche nella Scuola di Amici 22 i due cantanti avrebbero avuto diversi contrasti che a quanto pare non avrebbero mai realmente risolto.