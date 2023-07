Qual è la verità tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino? A quanto pare la sapremo presto, parola di Deianira Marzano, che negli ultimi giorni ha raccolto una serie di clamorose indiscrezioni sulla (ex?) coppia. L’esperta di gossip ha infatti svelato il nome del presunto nuovo amore della showgirl argentina. Ma quindi è di nuovo naufragato il matrimonio con l’ex ballerino?

Belen e Stefano, cosa sta succedendo? Gli ultimi retroscena

I due diretti interessati per il momento non sono ancora intervenuti, e chissà se lo faranno. Ma i loro social parlerebbero chiarissimo. La loro lontananza è evidente, così come l’assenza delle fedi che fa da sfondo a tutto il clamore sul loro conto. Una serie di indizi lascerebbero ormai pensare alla fine del loro matrimonio.

E’ trascorso quasi un mese dall’ultima apparizione di Belen e Stefano insieme, in vacanza alle isole Pontine. Poi sarebbe accaduto qualcosa di estremamente misterioso. Fatto sta che la coppia avrebbe smesso di apparire felice sui social e la Rodriguez avrebbe persino tolto un loro scatto in cui apparivano divertiti e complici.

Nel frattempo, mentre si insinua con insistenza la presenza di tale Elio, imprenditore bergamasco, nella vita della showgirl, una segnalazione giunta a Deianira smentirebbe anche la presunta foto scaccia crisi pubblicata nei giorni scorsi da Stefano De Martino. I due soggetti immortalati di schiena, in auto, non sarebbero lui e Belen, bensì alcuni conoscenti di De Martino.

E non è tutto; l’influencer ha svelato ciò che potrebbe accadere prossimamente, preannunciando una nuova bomba in arrivo:

Una cosa è certa, prossimamente uscirà tutto molto chiaro sui giornali in merito a Stefano e Belen. E resterete sbalorditi.