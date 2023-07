Nelle passate ore è esploso il nuovo gossip su Belen Rodriguez: la showgirl argentina ha un nuovo fidanzato? Da qualche settimana si vocifera di una crisi (l’ennesima) tra Belen ed il marito Stefano De Martino. Intanto nelle passate ore sarebbe spuntato un presunto “nuovo fidanzato” che avrebbe infuocato le cronache rosa estive.

Belen Rodriguez è realmente legata ad un nuovo amore o si tratta dell’ennesimo abbaglio? Nessuno dei diretti interessati ha, ad oggi, confermato la rottura, ma sia la showgirl che Stefano sarebbero ormai distanti, almeno dai social.

Durante il compleanno di Ignazio Moser, inoltre, proprio Belen sarebbe stata vista in dolce compagnia, mano nella mano con un uomo misterioso. Di chi si tratta? Nelle ultime ore sono emersi nuovi dettagli.

A renderli noti è stata l’esperta di gossip, Deianira Marzano, la quale ha condiviso sulle sue Instagram Stories alcune segnalazioni ed un nuovo video del misterioso uomo che avrebbe conquistato Belen Rodriguez.

Il presunto nuovo fidanzato sarebbe un imprenditore bergamasco, tale Elio, che la showgirl argentina avrebbe conosciuto prima di Antonino Spinalbese, padre della secondogenita Luna Marì. Ecco cosa riporta il messaggio ricevuto da Deianira:

Deianira sono una conoscenza di Elio. Ti posso confermare che si sentiva già prima, nel periodo dove poi si è messa con Antonino e non da amici. Altre cose le so ma non le posso dire. Ti posso dire che Elio ancora tre anni fa disse “non ci fa nulla con Antonino, è un parrucchiere”. Ho sentito un audio di Belen che lo invitava da lei e so anche che da tempo la cosa era rimasta in sospeso. Non saprei se non che ti posso dire che lui lavora con i motori, ha molto stile e classe. Ce lo vedo ma ultimamente è molto discreto, anzi più del solito (e ho capito il perché).