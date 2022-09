Ormai non si nasconderebbero più: Francesco Totti e Noemi Bocchi avrebbero ricominciato a frequentarsi con una certa assiduità dopo un’estate trascorsa “a distanza”. Un modo per sfuggire al gossip incessante che ancora oggi, nonostante l’annuncio della separazione, non sembra affatto placarsi.

Totti e Noemi a cena insieme, Ilary in hotel a Roma

Sul nuovo numero del settimanale Chi, intanto, compaiono i nuovi scatti di Totti e Noemi: la coppia è stata sorpresa all’Hosteria del Vicoletto, a Terracina, lo stesso ristorante preferito dell’ex Capitano e che in passato ha ospitato le cene con l’ex moglie Ilary Blasi.

Noemi e Totti sarebbero entrati ed usciti dal locale in momenti differenti per non farsi cogliere insieme dai paparazzi, ma la cosa non è comunque sfuggita. Troppo tardi ormai per far credere che si sia trattato di una mera coincidenza.

Intanto nelle passate ore si è parlato di un ritorno dei due ex coniugi sotto lo stesso tetto, nella villa all’Eur. I rapporti tra i due sarebbero distaccati ma civili.

La Blasi però nelle sue ultime Instagram Stories si è geolocalizzata in un hotel a Roma: un modo per smentire le ultime voci secondo le quali sarebbe tornata a vivere nella villa che condivide con l’ex marito?

Tra le altre indiscrezioni, anche quella relativa all’accordo, ormai vicino, anche se come fa sapere il giornalista Valerio Palmieri su Chi, “per Ilary non è mai stata una questione economica” dal momento che “con il suo lavoro guadagna quanto basta per vivere e far vivere bene i figli”.