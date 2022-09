Dopo le vacanze e gli scatti rubati dei paparazzati, Ilary Blasi e Francesco Totti tornano a vivere insieme sotto lo stesso tetto in attesa della separazione. A svelare cosa sta succedendo ci ha pensato un attento focus del Corriere della Sera.

Li ritroviamo ancora lì. Sotto lo stesso (spaziosissimo) tetto coniugale della mega villa all’Eur. Francesco Totti e Ilary Blasi sono separati in casa. Come del resto già lo erano prima dell’addio annunciato con doppio comunicato stampa l’11 luglio, perché la crisi, lo hanno capito ormai pure i muri, viene da lontano.

Anche se certo, con oltre mille metri quadri a disposizione e 25 stanze in cui ripararsi, non è che ci si pesti troppo i piedi. Legalmente sono ancora marito e moglie e come tali, che gli piaccia o no (ecco, no) convivono.