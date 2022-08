Francesco Totti, così come riferisce Chi Magazine in esclusiva, dopo la separazione da Ilary Blasi schiera in campo insieme ad Antonio Conte (già suo legale), anche l’avvocato Annamaria Bernardini De Pace, che affiancherà il difensore del “Pupone”, Antonio Conte.

Totti e Ilary, la situazione legale: Chi svela alcuni retroscena

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini aggiunge un altro dettaglio: “Caso vuole che l’avvocato scelto da Ilary Blasi come legale sia Alessandro Simeone: per chi è poco avvezzo ai corridoi dei tribunali, si tratta dell’ex delfino della celebre avvocatessa, cresciuto a “pane e Bernardini De Pace” prima di separarsi dalla sua musa lavorativa”.

La rivista di gossip rivela pure a che punto si trova la situazione legale:

Sappiamo che i legali dell’ex capitano della Roma lo scorso giovedì hanno formalizzato un atto di “pace” che prevede che la casa principale rimanga ai figli e che i genitori si alternino nella loro custodia, all’interno di quella stessa dimora, stabilendo giorni diversi per entrambi.

Pare che le cose siano un po’ complesse:

I due ex si impegnano a stoppare il flusso di notizie sulla vicenda, per non fomentare altri gossip di cui proprio i figli sarebbero le prime e le più indifese vittime. L’offerta è sul tavolo del legale Simeone, che proprio lunedì scorso, 29 agosto, ha incontrato i legali di Totti, compresa la sua ex maestra Annamaria Bernardini De Pace. Purtroppo possiamo anche anticipare che, al momento, le condizioni per una soluzione pacifica non ci sono. L’intervento della Bernardini De Pace, però, potrebbe contribuire a smorzare la rabbia di Ilary Blasi e forse favorire l’arrivo a un punto di incontro.

Il settimanale conclude: