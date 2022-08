Spunta un nuovo gossip sull’argomento caldo dell’estate, ovvero la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. A svelarlo è stato Alberto Dandolo nella sua rubrica sul settimanale Oggi nella quale ha reso noto un nuovo retroscena sull’ex coppia.

Ilary Blasi, la verità a Verissimo? I dubbi della conduttrice

In particolare l’indiscrezione questa volta riguarderebbe Ilary Blasi. Sebbene sui social la conduttrice appaia più o meno serena ed in perfetta forma, in realtà sa bene che ad attenderla è un periodo tutt’altro che semplice.

C’è chi prospetta una guerra legale pronta ad esplodere. Anche per questo pare che la Blasi sia abbastanza combattuta sull’accettare o meno l’invito dell’amica e collega Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, dove potrebbe raccontare la sua verità sulla separazione e mettere così a tacere ogni chiacchiera. Ad oggi infatti, dopo il comunicato disgiunto, sia Ilary che Totti non sono più intervenuti direttamente. Ecco cosa scrive Dandolo:

E’ assai dubbiosa se accettare o meno l’invito della sua amica Silvia Toffanin a rivelare tutta la sua verità in esclusiva a Verissimo.

Un ulteriore retroscena svelato dalla penna di Oggi suggerisce inoltre che le persone vicine a Ilary Blasi starebbero cercando di convincerla ad accettare l’intervista:

Le persone più vicine alla Blasi, a partire dalla sua agente, stanno spingendo affinché si concretizzi l’ospitata Tv.

Adesso l’ultima parola spetterà proprio a lei. E Totti? Non sappiamo se deciderà di uscire presto allo scoperto con la nuova fiamma Noemi Bocchi, dopo i numerosi gossip sul loro conto.