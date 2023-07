“Stefano non ha tradito Belen”: il retroscena sulla nuova presunta rottura

Stefano De Martino ha tradito Belen Rodriguez? I malpensanti hanno ipotizzato un possibile tradimento dietro la presunta fine del matrimonio tra l’ex ballerino e la showgirl argentina. La verità, tuttavia, sarebbe ben differente. Parola di Deianira Marzano.

Stefano e Belen: nessun tradimento, i retroscena

L’esperta di gossip negli ultimi giorni ha svelato una serie di importanti dettagli sulla presunta nuova rottura tra De Martino e Belen Rodriguez. Nel riportare le indiscrezioni che vedrebbero la showgirl già vicina ad un altro uomo, un follower ha commentato in DM: “E’ certo e non ci dici nulla! Tanto sarà sempre colpa di De Martino per voi!”.

L’influencer tuttavia, in quella occasione aveva replicato con un serafico: “No no, anzi”, senza tuttavia aggiungere altri dettagli in merito.

La stessa Deianira ha poi reso noto che presto conosceremo la verità su Belen e Stefano, annunciando: “Resterete sbalorditi!”. Successivamente ha fatto alcune precisazioni:

Levatevelo dall’anticamera del cervello che Stefano abbia tradito Belen. Prossimamente uscirà il giornale e saprete come sono andati i fatti.

Nessun tradimento, dunque, almeno da parte di Stefano De Martino. Quale sarà, dunque, la verità? Non ci resta che attendere i prossimi retroscena sul gossip dell’estate.