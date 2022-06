Lo scorso venerdì 24 giugno, Post Malone ha tenuto un mini-concerto alla Lanterna di via Tomacelli a Roma dove erano presenti anche Jessica, Lulù e Clarissa Selassiè.

Le sorelle Selassiè al concerto di Post Malone

Post Malone, attualmente in vacanza in Italia, ha organizzato un’esibizione esclusiva in chiave acustica solamente su invito (quindi non c’erano biglietti in vendita). Oltre alle sorelle Selassiè, presenti anche le tiktoker Virginia Montemaggi e Cecilia Cantarano e personaggi legati al mondo della musica come Emma Marrone, Lazza, Tony Effe e Gemitaiz.

Post Malone ha cantato per circa 45 minuti totalmente in acustico. Una volta terminato il suo show si è concesso chiacchiere e selfie con i presenti, comprese Jessica, Lulù e Clarissa che sono comparse sorridenti al fianco del musicista.

Il manager del rapper segue Jessica, Lulù e Clarissa sui social

Tra le curiosità interessanti della serata, dopo l’evento il manager di Malone ha incominciato a seguire tutte e tre le sorelle Selassiè.

Come ben sappiamo, il sogno di Lulù e Clarissa è quello di sfondare nella musica (Jessica predilige maggiormente la conduzione): che ci siano delle novità in arrivo in tal senso?

Che te ne fai dell’agenzia dorata se le segue il manager di Post Malone #fairylu pic.twitter.com/6RpxioRGuM — Venere (@wannabe_venus) June 25, 2022