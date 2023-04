A meno di un anno dalla scelta a Uomini e Donne, la storia d’amore tra Luca Salatino e Soraia Ceruti è giunta al capolinea. L’annuncio ufficiale è giunto nella serata di ieri da parte dell’ex gieffino, che per amore dell’allora fidanzata decise di lasciare prima del tempo il reality di Canale 5.

Oggi, a rompere il silenzio ci ha pensato anche Soraia Ceruti che attraverso le sue Instagram Stories ha confermato la rottura con Luca Salatino ed ha fornito la sua verità, senza tuttavia aggiungere molti dettagli (video in apertura).

Soraia ha parlato della fine della relazione con Luca, sottolineando di non averlo mai tradito. Ecco le sue parole:

Sono qui per chiarire la situazione. Come ben sapete io e Luca ci siamo lasciati. È stata una decisione molto sofferta, sono una ragazza esattamente come voi e vivo le stesse identiche cose che vivete voi quando una situazione finisce. Per me è difficile fare questo ma è giusto che vi dia delle spiegazioni. Non sono una ragazza impulsiva, pondero le mie scelte, cerco sempre di riflettere su quello che faccio senza reagire con impulsività.

Se non ho parlato fino ad oggi, è perché avevo bisogno di prendere del tempo, di metabolizzare, di essere sicura e di trovare un po’ di pace in me stessa perché comunque fa sempre male la fine di una relazione.

Tutte le cavolate che sono uscite, tipo che io sto con un altro e con un imprenditore sono tutte bugie. Io non sto con nessuno, sono da sola. E mi dispiace che la gente in un momento così delicato si inventi delle cose simili. Luca sa perfettamente che non l’ho tradito e questo a me basta, perché mi conosce e comunque ci siamo sentiti in queste due settimane anche se siamo stati distanti.