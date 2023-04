Perché Luca Salatino e Soraia Ceruti si sono lasciati? Lei interviene (ma non smentisce)

Le voci sulla presunta crisi tra Luca Salatino e Soraia Ceruti si sono rivelate vere. L’ex concorrente del GF Vip ed ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato nelle passate ore la fine della relazione, senza aggiungere altri dettagli. Ma cosa c’è dietro? Soraia, in silenzio sui social, è in qualche modo intervenuta sulla faccenda ma senza smentire.

Perché Luca Salatino e Soraia Ceruti si sono lasciati: le ipotesi

L’amore tra Luca Salatino e Soraia Ceruti è giunto al capolinea: quali sono i motivi della rottura? Nelle scorse settimane Salatino aveva spiegato di stare vivendo un momento difficile a causa di una operazione per un vecchio problema alla schiena. Un periodo che a quanto pare l’ex Vippone avrebbe affrontato da solo.

Anche la Pasqua l’hanno trascorsa separati (come si può notare dal racconto video di Luca, nel quale parla di una disavventura in famiglia).

A causa dell’assenza di conferme o smentite sulla presunta crisi, alcuni fan avevano persino ipotizzato che fosse tutta una strategia in vista di una eventuale partecipazione a Temptation Island. A queste voci si sono aggiunte quelle di un presunto tradimento da parte di Soraia, pizzicata con un altro uomo a Como.

Poi l’annuncio da parte di Luca della fine della relazione, ed ancora il silenzio social di Soraia. Tuttavia, l’esperta di gossip Deianira Marzano ha mostrato la presunta risposta dell’ex corteggiatrice commentando: