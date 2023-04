Luca Salatino e Soraia Ceruti si sono lasciati. L’annuncio ufficiale, questa volta, è giunto proprio dal diretto interessato, l’ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente del GF Vip che proprio per amore della compagna aveva deciso di abbandonare il reality condotto da Alfonso Signorini.

Da diversi giorni, ormai, non si fa che parlare della presunta crisi tra Luca Salatino e Soraia Ceruti. Quelle che erano solo voci, però, si sono concretizzate in una vera e propria rottura.

L’ex coppia non era stata avvistata insieme per le festività pasquali (durante le quali lui aveva vissuto una spiacevole disavventura, vedi video in apertura). Successivamente Deianira Marzano aveva svelato ulteriori dettagli dando voce ad alcune segnalazioni.

Adesso però ad intervenire è stato Salatino che dopo uno stato sibillino – “Non è tanto la grandezza delle delusioni, ma la piccolezza di chi credevi fosse grande” – ha scritto attraverso le sue Instagram Stories:

Tra me e Soraia è finita. Vi prego di rispettare questo momento… Vi voglio bene, Luca.

Ad aggiungere alcuni ulteriori retroscena ci ha pensato Amedeo Venza, secondo il quale Luca avrebbe bloccato ovunque Soraia (che al momento non si sarebbe espressa).