Cosa sta succedendo tra l’ex Vippone Luca Salatino e la fidanzata Soraia Ceruti? Da tempo ormai si rincorrono le voci di una pesante crisi tra i due, alimentata anche dal fatto che le festività pasquali lui le abbia trascorse da solo a Roma in famiglia, lontano dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Mentre Luca era alle prese con la sua disavventura (vedi video in apertura), lei se ne stava in quel di Como.

Luca Salatino e Soraia Ceruti si sono lasciati? Ecco i presunti motivi

Luca e Soraia, da tempo ormai non si fanno vedere insieme neanche sui social. Gli stessi follower si erano accorti che tra i due le cose non andassero più come un tempo, senza tuttavia avere una conferma diretta. Mentre l’ultimo post di coppia risalirebbe a due mesi fa, lei avrebbe reso privato, quindi inaccessibile, il suo profilo social.

Nel frattempo, nelle ultime ore sono giunte diverse segnalazioni a Deianira Marzano, l’esperta di gossip, da parte di diversi utenti di Como, città di origine di Soraia, che potrebbero contenere la reale motivazione della presunta rottura tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne.

Oltre alla segnalazione video che immortala Soraia mentre sale in auto con un ragazzo, ci sarebbe anche chi svela un particolare sul presunto uomo misterioso dell’auto: “Imprenditore di Como. Lo sanno tutti a Como”.

A svelare ulteriori dettagli sarebbe stata una successiva segnalazione:

Ciao io sono di Como e abito a tre metri da lei. Praticamente i nostri balconi confinano. In casa nuova non è mai entrata con Luca. Confermo che qui lo sanno tutti che sta con quest’altro ragazzo. Lei lo ha confermato a un’amica in comune che ne ha un altro. Appena ha occasione di vederla di persona le racconta tutto (non vuole lasciare nulla di scritto).

Deianira si è limitata a riportare le segnalazioni – mai confermate dai diretti interessati – ricordando il gesto di Luca Salatino, il quale per amore di Soraia aveva deciso di lasciare il GF Vip.

E’ bene però sottolineare come le voci sulla presunta presenza di un altro uomo accanto alla fidanzata Soraia erano iniziate a circolare già durante la permanenza di Salatino nella spiatissima Casa di Cinecittà. All’epoca Soraia negò tutto confermando il suo amore per Luca.