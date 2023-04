Proprio ieri vi avevamo parlato di insistenti voci relative ad una presunta crisi in atto tra Luca Salatino e la fidanzata Soraia Ceruti. L’ex concorrente del GF Vip aveva deciso volontariamente di lasciare il reality proprio a causa della mancanza della compagna, che aveva conosciuto durante la sua partecipazione a Uomini e Donne. Adesso però pare proprio che i due stiano vivendo un momento complesso.

“Crisi Luca Salatino e Soraia? Una montatura”: l’ultimo gossip

Ma cosa ci sarebbe dietro la presunta crisi tra Luca e Soraia? L’ex Vippone ha trascorso la Pasqua lontano dalla giovane, come testimoniato dalle sue stesse parole nel video in apertura, in cui tra l’altro raccontava di una disavventura vissuta in un agriturismo.

Soraia, di contro, non sarebbe mai comparsa nei racconti di Salatino e questo aveva contribuito ad alimentare le voci di una presunta crisi, supportate dalle parole dell’esperta di gossip, Deianira Marzano:

Da persone vicino alla coppia, pare che le cose non vadano per niente bene. Lei si sarebbe annoiata di lui per varie cose che sanno loro ma sono in fase decisionale.

Oggi è The Pipol ad insistere sulla vicenda e a tal proposito ha aggiunto un ulteriore dettaglio, parlando però di una vera e propria montatura. La crisi, insomma, sarebbe una messinscena e dietro ci sarebbe un motivo ben preciso:

Qual è la verità?