Luca Salatino e Soraia Allam stanno vivendo un momento di crisi? L’ex Vippone dell’ultima edizione del GF Vip, come ricordiamo, a metà percorso decise spontaneamente di lasciare la Casa per tornare dalla fidanzata. Nonostante questo però, la coppia avrebbe trascorso le festività pasquali separati e questo avrebbe sollevato dei sospetti.

Luca Salatino aveva deciso di lasciare la Casa del GF Vip proprio a causa della forte nostalgia della fidanzata Soraia Allam, lontano dalla quale era diventato per lo chef ormai impossibile stare. Adesso però, le cose tra loro due potrebbero essere un po’ più complicate.

Secondo i ben informati, i due avrebbero trascorso Pasqua e Pasquetta separati: lui a Roma, dove avrebbe vissuto una disavventura (video in apertura), lei a Como per motivi di lavoro.

Ad aggiungere un nuovo tassello inserendo il sospetto della crisi, sarebbe stata l’esperta di gossip, Deianira Marzano, la quale ha fatto sapere:

Da persone vicino alla coppia, pare che le cose non vadano per niente bene. Lei si sarebbe annoiata di lui per varie cose che sanno loro ma sono in fase decisionale.