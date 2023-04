Pasqua rovinata per un ex Vippone dell’ultima edizione: disavventura in agriturismo, ecco cosa è successo – VIDEO

“Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi”, recita il detto. Per l’ex Vippone Luca Salatino, a Roma per completare la fisioterapia dopo l’intervento chirurgico subito, è stata una Pasqua lontano dalla fidanzata e con qualche disavventura di troppo. Ma cosa è successo? (Video in apertura).

L’ex Vippone Luca Salatino racconta la sua Pasqua

L’ex Vippone dell’ultima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini ha reso partecipi i suoi follower della disavventura Pasquale, raccontando l’accaduto attraverso le sue Instagram Stories.

Nel dettaglio Luca ha svelato di aver trascorso la Pasqua in famiglia e, per l’occasione, di essersi recato a Velletri per pranzare tutti insieme in un agriturismo.

Qui, tuttavia, sarebbe accaduto l’impensabile: il cane della sorella sarebbe stato aggredito e ferito dal cane del proprietario dell’agriturismo, al punto tale da necessitare di un intervento da parte del pronto soccorso veterinario.

Una Pasqua in parte rovinata, dunque, e che lo chef ed ex Vippone ha voluto condividere con i suoi follower, augurando ironicamente a tutti buone festività.