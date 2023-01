Soraia Ceruti verso il GF Vip? Ecco la reazione di Luca Salatino

Luca Salatino, ospite di Casa Chi, ha svelato se sente la mancanza del Grande Fratello Vip: e come reagirebbe all’ipotetico ingresso di Soraia Ceruti come concorrente: Sono saltati un po’ di equilibri a livello culinario ed è una roba non da sottovalutare. Io sono abituato a cucinare per tante persone”.

Soraia al GF Vip? Ecco la possibile reazione di Luca Salatino

“Se mi manca il GF Vip? Sono sincero, un po’ manca perché comunque è una esperienza molto forte e non ci sono solamente momenti malinconici e brutti dentro la Casa”, ha aggiunto l’ex concorrente.

Luca Salatino ha parlato di Soraia Ceruti:

Tra noi è ancora più bello perché stiamo cercando le cose per la nostra casa a Como. Stiamo facendo tutti i giri per arredarla. La cucina l’abbiamo organizzata insieme.

Salatino ha svelato perché ha deciso di lasciare e cosa farebbe se Soraia decidesse di entrare al GF Vip:

Cosa non sopportavo nella Casa? La mancanza è stata palese perché l’ho mostrata a tutti. E’ una esperienza che ti mette molto alla prova con te stesso. Sentivo di aver dato tutto, sono sincero. Se chiedessero a Soraia di entrare al GF Vip? Deve vedere lei se è una esperienza che vuole fare. Io ho rispetto per le sue volontà. Se lei ha voglia di fare questa esperienza sto con lei.

L’ex tronista ha anche svelato chi rivedrà e chi no tra i suoi ex colleghi:

Chi rivedrò e chi no? Penso che le persone che mi hanno dato di più siano Daniele, Antonino e Amaurys. Chi non vorrei rivedere? Proprio per differenza di personalità e modo di vivere anche qualcuno degli ultimi entrati. Giaele per esempio, abbiamo modi di vivere diversi. Anche Dana, Nicole… non ritengo necessario incontrarle fuori di qui.

Salatino ha raccontato anche il suo sogno nel cassetto:

Il mio sogno dopo il GF Vip? La cucina e costruire una famiglia piano piano vivendoci appieno la nostra vita. A livello lavorativo quello che avevo prima ho adesso. Il reality rimane una esperienza. Chi vince il GF? Secondo me George Ciupilan. E’ un ragazzo molto educato che non si mette in mezzo.