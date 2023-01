Tony Toscano non è semplicemente il manager di Sarah Altobello, attuale concorrente del GF Vip. L’uomo è per la Vippona un punto di riferimento importante. A Novella 2000 il manager ha ribadito di essere innamorato di Sarah e di tenerci molto a lei e spera che un giorno Sarah possa diventare la sua compagna di vita. Per il momento però, la lascia libera di poter fare le sue esperienze lavorative.

Sarah Altobello, la Casa del GF Vip contro: parla il manager

Nel frattempo Sarah Altobello, nella Casa del GF Vip, deve fare i conti con altro tipo di preoccupazioni, tra cui le offese e gli scivoloni di Attilio Romita. Il giornalista l’ha infatti definita, tra le altre cose, una “compagnia fru fru”. Toscano a Novella 2000 ha commentato:

Sarah è stata maltrattata, Romita ha usato dei termini e un linguaggio poco educati, facendo degli apprezzamenti volgari. Come volerla accogliere nel camper per farle proposte oscene. In più è stata offesa anche quando Romita ha affermato che Sarah non sarebbe all’altezza di frequentare i suoi stessi ambienti.

A non amare particolarmente Sarah è anche Oriana, che l’ha accusata di parlare alle spalle di Edoardo Tavassi. Tutta una bugia, secondo il manager che, a proposito di Tavassi lo ha definito “un tipo molto arrogante, e che voglia stare sempre al centro dell’attenzione”.

Ma non è tutto, dal momento che Tony Toscano ha accusato anche l’opinionista Sonia Bruganelli di averla offesa definendola “bocca di rana”. Poi non ha risparmiato Soleil Sorge, che per due puntate ha sostituito la Bruganelli. Ed a tal proposito Toscano ha svelato un retroscena che andrebbe a giustificare il motivo per il quale non le avrebbe dato l’immunità:

Forse perché all’Isola, quando sono andate in nomination, l’ha mandata a casa.

Tony ha commentato anche il rapporto tra la sua assistita – di cui è innamorato – e Nikita: