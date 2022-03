Ha preso il via ieri la nuova edizione del Serale di Amici 21, durante la quale abbiamo assistito subito a due eliminati. A lasciare la Scuola di Maria De Filippi sono stati la ballerina Alice e il cantante Gio Montana. Ecco cosa è successo nella prima puntata.

Serale Amici 21: primi due eliminati

A differenza delle precedenti edizioni, quella di Amici 21 ha visto approdare nel Serale ben 18 concorrenti rispetto ai consueti 14. Proprio questo ha portato alla necessità di una doppia eliminazione sin dalla prima puntata.

Nel corso della serata si sono alternate le varie sfide di canto e ballo vinte dal team di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Il team perdente ha schierato tre concorrenti che si sono sfidati per un posto nel Serale: Albe, Alice e Dario. Dopo il rientro in squadra di Dario, la sfida finale è stata tra il cantante e la ballerina. A dover lasciare la Scuola è stata Alice, che in lacrime ha commentato:

Sono realista, sono consapevole che sarei stata…so di non poter vincere, ma avrei voluto una settimana in più per studiare.

Il secondo eliminato dal talent al termine di una serie di sfide è stato invece il cantante Gio Montana che a differenza della compagna l’ha presa con maggiore diplomazia:

Ho avuto una crescita canora e personale nella scuola, sono soddisfatto perché anche se sono uscito ho dimostrato che posso fare bene le cose.