Scenografia Sanremo 2024, prime immagini in anteprima: come sarà il palco del Festival

Stiamo entrando ufficialmente nel vivo del Festival di Sanremo 2024. Oggi 3 dicembre, Amadeus, padrone di casa della kermesse, ha annunciato la lista ufficiale dei 27 Big in gara alla 74esima edizione del Festival della canzone italiana. Il conduttore e direttore artistico però, ha colto l’occasione anche per presentare la scenografia della prossima edizione della kermesse.

Scenografia Sanremo 2024: ecco come sarà

Ormai come da tradizione, anche per Sanremo 2024 Amadeus ha scelto di svelare la lista dei 27 Big nel corso dell’edizione delle 13.30 del Tg1. Nella medesima occasione ha anche svelato il design del palcoscenico per la 74esima edizione dell’evento musicale, che sarà trasmesso su Rai1 dal 6 al 10 febbraio 2024.

La scenografia, curata da Gaetano Castelli e sua figlia Chiara Castelli, è stata rivelata in anteprima al Tg1 attraverso una simulazione al computer. Diversi i colori impiegati, tra cui il dorato ed il rosa che illumineranno l’intero Teatro Ariston nel corso delle cinque serate in programma.

A differenza dell’anno scorso, la grande cupola è stata sostituita da quello che sembra essere un paio di grandi ali, da cui si estendono due diverse scalinate che portano a una più piccola composta da tre gradini al centro del palco. Da quelle scale scenderanno tutti i 30 cantanti in gara, oltre ai co-conduttori dell’edizione.