Chi sono i Big in gara al Festival di Sanremo 2024? Amadeus lo ha reso noto oggi, domenica 3 dicembre, a partire dalle ore 13.30 durante l’edizione del Tg1. Il conduttore e direttore artistico della kermesse canora ha stilato la sua lista ufficiale che ci farà conoscere proprio nel corso del Tg.

Big Sanremo 2024, l’elenco completo: chi sono

Il Festival di Sanremo 2024 andrà in onda da martedì 6 a sabato 10 febbraio al Teatro Ariston. Amadeus ha annunciato la lista dei cantanti in gara nella categoria Big del Festival di Sanremo 2024.

Ecco chi sono i primi 13 Big (ordine casuale) annunciati:

Fiorella Mannoia

Geolier

Dargen D’Amico

Emma

Fred De Palma

Angelina Mango

La Sad

Diodato

Il Tre

Renga e Nek

Sangiovanni

Alfa

Il Volo

Ed ecco i restanti 14 Big in gara a Sanremo 2024:

Alessandra Amoroso

Gazzelle

Negramaro

Irama

Rose Villian

Mahmood

Loredana Bertè

The Kolors

Big Mama

Ghali

Annalisa

Mr Rain

Maninni

Ricchi e Poveri



Saranno in tutto 27 (e non più 23) i cantanti Big in gara svelati da Amadeus, ai quali si aggiungeranno nella serata del 19 dicembre i tre vincitori di Sanremo Giovani scelti fra Bnkr44 con ‘Effetti speciali’, Grenbaud con ‘Mama’, Lor3n con ‘Fiore d’inverno’, Tancredi con ‘Perle’, Dipinto con ‘Criminali’, Nausica con ‘Favole’, Clara con ‘Boulevard’, Jacopo Sol con ‘Cose che non sai’, Santi Francesi con ‘Occhi tristi’, Vale LP con ‘Stronza’, Fellow con ‘Alieno’ e gli Omini con ‘Mare forza 9oi’.

🔴Ultimo aggiornamento: Amadeus ha cambiato il regolamento di #Sanremo2024.

Il numero dei cantanti in gara passa da 26 a 30! Nei 30 sono inclusi i 3 vincitori di #SanremoGiovani.

Il numero dei cantanti in gara passa da 26 a 30! Nei 30 sono inclusi i 3 vincitori di #SanremoGiovani.

Grande emozione anche da parte di Amadeus in vista della giornata odierna: