Può una donna bella, forte e famosa come Belen Rodriguez vivere una profonda crisi personale? La risposta è certamente sì. Ora, noi non siamo assolutamente nella posizione di stabilire se la showgirl argentina stia o meno vivendo davvero una crisi, ma se ciò corrispondesse a verità, non ci sarebbe nulla di così straordinariamente umano.

Belen Rodriguez ed il suo “male oscuro”

A parlare di un momento di ‘impasse’ da parte di Belen Rodriguez è il settimanale Diva e Donna, che a tal proposito ha parlato di “male oscuro” della showgirl, tanto da dedicare l’ultima cover titolando: “Stefano, salvami tu dal mio male oscuro”.

Un titolo forte, che trova poi il suo approfondimento all’interno del servizio dedicato in cui si parlerebbe di “profonda crisi personale” e di “forte disagio”. Ma cosa non andrebbe nella sua vita? Ecco la congettura del settimanale: “Starebbe iniziando a fare i conti con i segni del tempo…Sentirebbe di non essere più quella di una volta”.

La crisi affrontata da Belen, dunque, avrebbe a che fare con il tempo che avanza? “Se solo qualche anno fa spopolava in trasmissione tv e riviste, nell’ultimo periodo invece stanno emergendo nuove promettenti starlette più giovani di lei”, avrebbe aggiunto la rivista.

A ciò si sarebbe aggiunto il successo di Stefano De Martino: “La situazione di disagio vissuta da Belen, però, potrebbe riguardare, seppur indirettamente, anche il marito con cui i ruoli sembrano essersi invertiti…La star in casa adesso è lui”.