Belen Rodriguez durante Le Iene Inside, oltre a parlare della fedeltà (o meno) di Stefano De Martino, ha svelato se potrebbe avere mai dei rapporti intimi con delle donne, facendo una sorta di velato coming out, così come hanno riportato i colleghi di biccy.it.

Belen ha parlato pure dell’amicizia tra uomo e donna:

E se Santiago le dicesse di sentirsi una ragazza, ecco cosa farebbe per aiutarlo:

Lo aiuterei, anche affiancandolo a qualcuno di competente, portandolo in terapia. No, non per guarire, non c’è da guarire niente naturalmente. Ma per aiutarlo in un percorso. So che non sarebbe una cosa semplice e vorrei garantirgli tutto il supporto possibile.