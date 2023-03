Belen Rodriguez e la sua storia con Stefano De Martino: nuovi particolari sono emersi nel corso di una intervista a Le Iene Insider, lo spin off del programma di Italia 1 che ha visto alla conduzione proprio la showgirl argentina. Incalzata da Nina Palmieri, Belen ha a lungo parlato della sua relazione con Stefano, svelando alcuni retroscena.

Belen Rodriguez e la storia con Stefano De Martino

Dopo i vari e ormai risaputi tira e molla, Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme ed il loro amore procede a gonfie vele. Nonostante questo, la showgirl ha approfittato dell’intervista sulla sua vita privata per lanciare una frecciatina al compagno.

“Tuo marito è birichino?”, l’ha incalzata Nina Palmieri. Belen non ha negato ed anzi ha replicato: “Mio marito è molto birichino, è un furbacchione De Martino!”. In che modo allora gestisce questo suo lato spesso indomabile? La Rodriguez ha svelato ancora: “Non lo tengo a bada… Le ossa? Gliele ho spezzate più di una volta”.

Durante l’intervista è rispuntata l’ombra dei tradimenti da parte di De Martino. In merito la showgirl ha spiegato: “L’amore per me è quando riesci ad amare senza avere nulla in cambio. Cosa ne penso della monogamia? A volte, secondo me, si dovrebbe fare una pausa. Perché no? È un’idea…”.