Luca Salatino durante la sua permanenza nella Casa del GF Vip continua a sentire la grande mancanza della fidanzata Soraia Allam Ceruti di cui è innamoratissimo. Il giovane ex tronista di Uomini e Donne ha perfino confidato ai suoi inquilini che sarebbe pronto a sposarla dopo queste esperienza televisiva. Nel frattempo però una sue ex corteggiatrice, Aurora Colombo, è intervenuta svelando il suo desiderio di entrare al GF Vip.

Luca Salatino, ex corteggiatrice vuole entrare al GF Vip per lui

Intervistata da Novella 2000, Aurora ha svelato che avrebbe seguito con attenzione Luca Salatino nel corso della sua permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip e questo le avrebbe fatto cambiare idea sul conto dell’ex tronista. Per questo vorrebbe entrare per avere un confronto con lui e condividere la stessa esperienza. E Soraia?

Aurora Colombo aveva partecipato a Uomini e Donne come corteggiatrice di Luca Salatino ma poi aveva deciso di abbandonare il programma perchè infastidita dall’atteggiamento del tronista. Adesso però, dopo averlo visto nella Casa del GF Vip avrebbe cambiato idea riscoprendo una persona diversa:

Ho riscoperto una persona completamente diversa e mi sono sentita in colpa per averlo trattato in quel modo, andando via dal programma, giudicando prematuramente.

Per questo vorrebbe una seconda possibilità e sarebbe disposta ad entrare al GF Vip:

Sarebbe molto interessante condividere un’esperienza del genere, anche perché tra di noi, a parte quello che è successo, c’è stato un grande feeling… Con Luca è stato proprio un colpo di fulmine.

E Soraia? Per lei la fidanzata di Luca non rappresenterebbe un ostacolo:

La mia non è una mancanza di rispetto verso la coppia, è solo voglia di parlare con Luca faccia a faccia, e chiarirmi con lui.

Nel frattempo la fidanzata Soraia non ha ancora reagito alle parole dell’ex corteggiatrice di Luca Salatino, ma si gode due giornate a Roma, proprio a casa della famiglia del fidanzato, come rivelato nel video in apertura. La giovane infatti resterà a Roma per pochi giorni. Potrebbe essere lei – e non Aurora – a rientrare nella Casa per un saluto a Salatino? Lo scopriremo nelle prossime ore.