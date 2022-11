Luca Salatino sente nuovamente la mancanza della fidanzata Soraia Ceruti e si sfoga con Daniele Dal Moro (che si è messo a piangere insieme al suo coinquilino del Grande Fratello Vip).

“Al di là della mia famiglia, non ho mai avuto persone che mi hanno voluto veramente bene. E quando trovi persone vicine a te che veramente danno un valore aggiunto a te, vedi che ti vogliono bene, è una cosa importante per me”, ha affermato Luca Salatino.

Il concorrente del GF Vip ha proseguito:

La mia donna deve stare sempre con il sorriso, ho sempre visto mia madre soffrire, anche per amore. Spero che Soraia quando mi guarda sia orgogliosa di me. Ho bisogno del suo amore, credo di amarla più della mia vita. La lontananza mi ha avvicinato a lei, mi ha dato quello che nessuno mi ha mai dato in vita mia. Abbiamo comprato insieme una casa a Como, lei sta facendo le pratiche di casa. Mi dispiace non starle vicino in questo momento.