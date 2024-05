Maria De Filippi e il successo di Amici 23, interviene Pier Silvio Berlusconi: “Evento nazionale”

Amici 23, il celebre talent show di Maria De Filippi, ancora una volta ha registrato un grande successo in termini di ascolti. Nella serata di ieri ha chiuso i battenti con la vittoria di Sarah Toscano ed oggi non sono mancate le parole di Pier Silvio Berlusconi, che si è detto molto orgoglioso dei risultati ottenuti.

Maria De Filippi e il successo di Amici 23: parla Pier Silvio Berlusconi

Il talent Amici continua ad essere uno dei programmi di maggiore successo in onda su Canale 5. Merito di Maria De Filippi e di tutta la sua intera squadra di lavoro, la quale continua a raccogliere ottimi risultati. A tal proposito, si è espresso anche Berlusconi jr.

A distanza di poche ore dalla finale di Amici 23, Pier Silvio ha detto la sua ringraziando personalmente la padrona di casa. Ecco cosa di legge nel comunicato ufficiale:

Grazie Maria, avete fatto ancora una volta un lavoro straordinario. Amici è diventato molto di più di un programma televisivo di successo. Amici è un evento nazionale, è la più importante factory dello spettacolo italiano. Ad Amici si formano e prendono il volo le future star della musica e della danza. Un grande successo di Maria De Filippi e di tutta la sua squadra, un grande successo di Mediaset.

Le parole di Pier Silvio Berlusconi sulla finale record di Amici. #Amici23 pic.twitter.com/cahBUmizGT — trashtvstellare (@tvstellare) May 19, 2024

Il messaggio di Lorella Cuccarini

Ad intervenire in queste ore, via social, è stata anche Lorella Cuccarini, orgogliosa della vittoria della sua allieva, Sarah Toscano. In un post social ha spiegato:

Io ancora non mi sono ripresa. Sarah, quanto lo speravo per te… e quanto ho pianto perché non me l’aspettavo. Sei stata l’emblema di quello che Amici rappresenta: sei entrata nel programma che non avevi mai fatto una lezione di canto in vita tua. Oggi esci con un bagaglio di esperienza incredibile e con un grande margine di crescita. Ti sei messa in gioco, hai studiato, lavorato sui tuoi limiti , con umiltà e impegno. Sei sicuramente un esempio per tutti quelli che in futuro vorranno presentarsi ai casting! Ed ora goditi tutto, sempre a testa bassa come sai fare tu, ricordando che questo è solo un punto di partenza. Io per te ci sono stata, ci sono e ci sarò sempre.