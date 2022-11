Tra i sei nuovi concorrenti che hanno messo piede, ieri sera, nella spiatissima Casa del GF Vip c’è anche Edoardo Tavassi. Il giovane ex naufrago ha subito attirato l’attenzione di Antonella Fiordelisi che gli ha rivolto una serie di domande proibite, almeno secondo il regolamento del GF Vip.

Antonella Fiordelisi e le domande proibite a Edoardo Tavassi

Come sappiamo, le regole del reality prevedono che nessun Vippone possa entrare a conoscenza di ciò che accade fuori dalla Casa, a meno che non sia il GF Vip, tramite il conduttore, a farlo.

Antonella però non è riuscita a trattenersi ed ha domandato a Edoardo Tavassi come le sue esternazioni su Francesco Totti siano state percepite all’esterno. Lo scorso lunedì, infatti, era stato affrontato l’argomento dopo che la Fiordelisi aveva confidato nella Casa di aver ricevuto un messaggio social dall’ex Capitano.

Il fratello di Guendalina però, non ha ceduto alla richiesta della Vippona ed anzi ha dichiarato di non poter fornire alcuna informazione proveniente dall’esterno. Di contro però ha spiegato di poterle svelare cosa ne pensa lui di tutta questa situazione: “Te li potevi fà li ca**i tua!”.

Questa però non sarebbe la sola preoccupazione di Antonella. Dopo averlo chiesto in puntata anche a Signorini, la Fiordelisi ha domandato anche a Tavassi: “A quanto sono arrivata?”, riferendosi ai suoi follower. “Ne avevo 1,3 milioni ed ho paura di averne persi”, ha aggiunto. Lui però sembra non averne idea, tanto da glissare ironicamente, facendo sorridere il web.