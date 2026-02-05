Grande Fratello, 4 presunti concorrenti si tirano indietro

Negli ultimi giorni si è tornati a parlare con insistenza del prossimo Grande Fratello, edizione che vedrà al timone Ilary Blasi. Dopo la diffusione di una lista di nomi attribuita a indiscrezioni raccolte da Davide Maggio, tra candidati certi e profili ancora in bilico, sono arrivate però diverse prese di posizione nette. Quattro personaggi citati hanno infatti negato apertamente qualsiasi coinvolgimento nel reality.

Grande Fratello, i nomi che hanno detto no

Tra i primi a intervenire c’è stato Vincenzo Schettini. Il divulgatore scientifico e youtuber ha confermato di essere stato contattato dalla produzione, ma di aver rifiutato fin da subito la proposta. Attraverso i social ha raccontato di essersi ritrovato al centro di voci insistenti sulla sua possibile partecipazione, nonostante la decisione fosse già stata presa.

“Appena mi è stata prospettata questa possibilità ho ascoltato e ho subito detto di no. Quindi il mio nome su quell’articolo non doveva neanche comparire”, ha spiegato, aggiungendo di aver ricevuto commenti spiacevoli dopo la diffusione della notizia. Schettini ha invitato il pubblico a non prendere per buono tutto ciò che circola online, ammettendo che la situazione lo ha particolarmente scosso.

Nel suo intervento ha voluto anche lanciare un messaggio più ampio:

“Tutto questo è diseducativo perché sono convinto che questi commenti poi li scrivano gli adulti, e questo è un pessimo esempio per i nostri figli. Allora non ci lamentiamo del cyberbullismo che c’è in rete perché noi adulti siamo i primi a fare un gioco al ribasso. Siamo i primi pronti a buttare schifezze sugli altri appena leggiamo qualcosa senza sapere se è vera o meno. Se proprio dobbiamo commentare e dire schifezze, respiriamo tre volte e tacciamo… che è meglio. Grazie“.

Altri tre rifiuti al Grande Fratello

Non è stato l’unico caso. Anche Karina Cascella ha voluto fare chiarezza, sottolineando come il suo nome torni ciclicamente accostato al Grande Fratello senza che ci sia mai stato un reale interesse da parte sua. Secondo l’opinionista, le voci sulla sua partecipazione sono semplicemente false.

“La verità è semplice: sì, gli autori mi hanno chiamata, sì, ho risposto, e no, ho detto di no. L’ho fatto anche stavolta, come sempre. Eppure il mio nome continua a uscire. Ormai ci sono abituata, ma volevo ribadirlo pubblicamente ancora una volta: non vado da nessuna parte“.

Ancora più lapidaria Donatella Rettore, che ha chiuso ogni possibilità con poche parole affidate ai social: “Non chiedetemi più se faccio il Grande Fratello perché non ho mai ricevuto nemmeno una proposta scritta, fine the end“.

Infine, tra i nomi da depennare dalla lista c’è anche quello di Carlotta Ferlito. A rivelarlo è stato Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, dove ha precisato che l’ex ginnasta, indicata inizialmente come possibile concorrente, avrebbe scelto di declinare l’offerta. Nello stesso contesto, Parpiglia ha aggiunto che Adriana Volpe, interpellata sull’argomento, avrebbe risposto con un’emoji dei popcorn, lasciando intendere che al momento nulla è certo.

Con queste smentite, la rosa dei possibili concorrenti del Grande Fratello subisce quindi un netto ridimensionamento, confermando ancora una volta quanto le indiscrezioni vadano maneggiate con cautela.