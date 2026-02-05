Isola 2026, quando va in onda: primi naufraghi convocati

Isola 2026, quando va in onda: primi naufraghi convocati

Il futuro de L’Isola dei Famosi 2026 è ancora in fase di definizione, ma dietro le quinte qualcosa si sta già muovendo. Il reality di Canale 5 non è stato accantonato e, anzi, nelle ultime settimane sarebbero partite le prime attività preliminari in vista di una possibile nuova edizione.

Secondo quanto emerso su Fanpage.it, a Milano sarebbero iniziati i colloqui con alcuni personaggi dello spettacolo e dei social, convocati per i primi provini. Si tratta di una fase esplorativa, utile a capire la disponibilità dei potenziali concorrenti e a valutare la fattibilità concreta del progetto. Al momento, infatti, il cast è tutt’altro che definito e nessun nome può dirsi certo.

L’ipotesi di riportare in onda il reality non è mai stata definitivamente esclusa. Nei mesi scorsi Pier Silvio Berlusconi aveva spiegato che, a causa di diversi fattori, tra cui i ritardi legati al Grande Fratello e la necessità di ripensare il format, il ritorno dell’Isola in primavera non era previsto. Allo stesso tempo, aveva però lasciato aperta la porta a una nuova collocazione, indicando come possibili finestre l’autunno o, in alternativa, la primavera successiva.

Oggi si lavora su uno scenario leggermente diverso. Secondo alcune indiscrezioni, l’idea che starebbe prendendo forma tra gli addetti ai lavori sarebbe quella di una messa in onda collocata tra maggio e luglio 2026. Una scelta che consentirebbe di riorganizzare i palinsesti senza sovrapposizioni e di testare una nuova strategia per il reality. Si tratta comunque di una linea ancora fluida, destinata a essere ricalibrata in base alle decisioni definitive della rete.

Un elemento da tenere in considerazione riguarda il Grande Fratello, che nella prossima stagione dovrebbe avere una durata più breve del solito. Il reality, affidato a Ilary Blasi, partirà a metà marzo e si concluderà dopo circa sei settimane. Una tempistica che renderebbe compatibile un eventuale debutto dell’Isola dei Famosi a partire dal mese di maggio.

Per ora, dunque, il progetto resta aperto e in costante evoluzione. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il reality tornerà davvero e con quale formula. Gli aggiornamenti, assicurano fonti vicine alla produzione, non tarderanno ad arrivare.