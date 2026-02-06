Anticipazioni Amici 25: chi si è avvicinato al Serale

Anticipazioni Amici 25: chi si è avvicinato al Serale

Le registrazioni di Amici di Maria De Filippi regalano come sempre anticipazioni molto chiacchierate, e anche la puntata che andrà in onda domenica 8 febbraio 2026 su Canale 5 promette bene.

La registrazione, avvenuta eccezionalmente oggi venerdì 6 febbraio, ha chiarito molti dubbi su classifiche, sfide e maglie, oltre a svelare i nomi degli ospiti che accompagneranno Maria De Filippi in studio. Andiamo a leggere le anticipazioni

Gli ospiti e i giudici della puntata

Nonostante un periodo complicato per il mondo dello spettacolo, tra Olimpiadi in corso e artisti impegnati con i preparativi per Sanremo, la trasmissione è riuscita comunque a portare in studio volti noti e apprezzati dal pubblico Mediaset.

A valutare le esibizioni degli allievi ci saranno Ilenia Pastorelli, Alex Britti e Marcello Sacchetta. Per quanto riguarda la musica dal vivo, l’ospite della puntata è Antonia, che si esibirà davanti ai ragazzi e ai professori.

Sfide ed eliminazioni: cambia il regolamento

Dopo la scorsa settimana, a rischio permanenza erano finiti Giulia, Kiara, Plasma e Gard. L’unica a dover affrontare la sfida è stata Kiara, giudicata da Signorelli. La ballerina ha presentato Rise Up, mentre la sfidante Anna si è esibita su Stitches. Il giudice ha apprezzato entrambe, sottolineando la buona tecnica e le linee pulite, ma ha premiato Kiara per la maggiore versatilità e una presenza scenica più adatta al contesto del programma.

Da questo momento in poi non ci saranno più sfide dirette: chi arriva ultimo in classifica non potrà essere proposto per il Serale. Nella graduatoria generale, Caterina e Nicola hanno conquistato la vetta, mentre Simone e Opi hanno chiuso in fondo. Angie ha provato a candidarsi per la maglia del Serale, ma ha ricevuto un no da Anna Pettinelli.

La corsa al Serale e il caso Angie

Lorella Cuccarini ha deciso di proporre Angie come prima possibile maglia del Serale. La cantante si è esibita due volte: prima su Young and Beautiful e poi su Skinny Love, entrambe accompagnandosi al pianoforte. Anna Pettinelli non si è detta convinta, definendo Angie troppo precisa e poco “sporca” nell’interpretazione, ribadendo il concetto anche dopo la seconda esibizione. Di tutt’altro parere Rudy Zerbi, entusiasta dell’idea di vederla accedere al Serale.

La gara canto della settimana

Durante la gara di canto, il primo posto è andato a Caterina con Sant’allegria. La Pettinelli le ha assegnato un’insufficienza, sostenendo che mancasse l’intenzione giusta per un brano simile, mentre Rudy Zerbi ha difeso l’esibizione. Alex Britti ha apprezzato la sensibilità dell’interpretazione, sottolineando la difficoltà del pezzo e lodando la prova a cappella.

Al secondo posto si è classificato Lorenzo con Amaro dei Pinguini Tattici Nucleari. Terza Angie con Sei bellissima: inizialmente insufficiente per la Pettinelli, voto poi rivisto in puntata. Quarto Riccardo con Un mondo a parte, criticato per un’interpretazione giudicata troppo infantile; il cantante ha però difeso la propria scelta artistica. Quinta posizione per Gard con Arriverà. Ultimo Opi con Come mi pare: Ilenia Pastorelli ha notato il suo sguardo dolce, invitandolo a tirare fuori più grinta, pur riconoscendo la buona prova.

Caterina e Lorenzo, primi due in classifica, hanno presentato i loro inediti davanti ai rappresentanti di Radio Globo, TRL e RDS. Il brano di Caterina è stato giudicato molto adatto al circuito radiofonico, mentre a Lorenzo è stato detto che il suo pezzo non è ancora pronto per quel mercato.

La gara ballo: risultati e momenti salienti

Nella danza, il primo posto è stato conquistato da Nicola con Fiamme di Parigi. Seconda Kiara, terzo Antonio che ha ballato un passo a due con Alessia. Quarta Giulia su Tutta colpa mia. Ultimo Simone con Me so’ mbriacato: prima della sua esibizione è stato mostrato un filmato ironico su di lui, alle prese con le lezioni di classico e con un look particolarmente curato.

Dopo la registrazione, come si vedrà nel daytime, Lorella Cuccarini ha annunciato una sfida speciale tra Nicola e Kiara. I due ballerini si sono esibiti per ottenere un premio: la realizzazione di un video per i canali social di World of Dance, giudicati da Andrea Alemanno. Kiara ha ballato su L’amore non mi basta, Nicola su Don Quixote. A vincere è stata Kiara.

Da segnalare infine che gli allievi esclusi non erano presenti in puntata. Antonio, invece, si è esibito in un passo a due con Mattia per Enel e successivamente è andato in onda anche un filmato dedicato al suo percorso.

La puntata dell’8 febbraio si preannuncia quindi intensa e decisiva, con il Serale sempre più vicino e tensioni crescenti tra allievi e professori.