La Giss in lacrime svela perchè non sarà a Italia Shore 3

La Giss in lacrime svela perchè non sarà a Italia Shore 3

Italia Shore è tornato sugli schermi con la sua terza stagione, ma tra le assenze che hanno fatto più rumore c’è sicuramente quella di La Giss. L’ex protagonista del reality non farà parte del nuovo capitolo e ha deciso di raccontarne i motivi in prima persona, attraverso un lungo video pubblicato su Instagram, visibilmente commossa.

Con le lacrime agli occhi, La Giss ha spiegato che la sua avventura nello show è stata un’esperienza travolgente e preziosa, capace di regalarle legami importanti, emozioni forti e tanti momenti spensierati. Allo stesso tempo, però, ha sentito che per lei era arrivato il momento di fermarsi, ascoltarsi e cambiare direzione. Una scelta maturata con consapevolezza, come ha sottolineato lei stessa, parlando della necessità di iniziare a prendere decisioni da adulta (La Giss è nata nel 2001).

Nel video, la creator si è aperta senza filtri con il pubblico: “Se ci sarò a Italia Shore 3? Non c’è un modo per dirvelo, non c’è un discorso preparato, non c’è un modo giusto o sbagliato” – ha esordito in video – “Semplicemente La Giss non ci sarà ad Italia Shore 3. Già piango, come faccio?“.

Subito dopo, ha ripercorso i suoi inizi nel programma, tornando con la memoria al momento in cui tutto è cominciato:

“Quasi tre anni fa, quando nella mia vita è arrivata la bellissima esperienza di Italia Shore, io ero una ragazzina. Una ragazzina ignara di tutto quello che poi sarebbe accaduto e mai, mai lo avrei immaginato. Sono arrivata ad Italia Shore con le mie valige rosa, piena di battonité e piena di voglia di dimostrare al mondo chi ero. Dimostrare al mondo Giss, dimostrare al mondo Gilda, senza paura del giudizio“.

Nel messaggio finale, La Giss (Gilda è il suo vero nome) ha salutato simbolicamente un capitolo fondamentale della sua vita, spiegando di non avere alcun rimpianto per ciò che è stato:

“Sono qui a salutare tutto quello che è stato. E non rimpiango assolutamente nulla. Rifarei tutto perché ho vissuto Italia Shore a pieno, mettendoci me stessa al 100% e ogni millimetro di cuore, fino all’ultimo capillare. Italia Shore mi ha regalato amicizie, mi ha regalato emozioni, sentimenti, paure, delusioni. Italia Shore è stata casa mia. E lo sarà per sempre. Ma arriva un momento in cui ti devi ascoltare. Il fantastico mondo degli adulti! Bisogna prendere delle decisioni, bisogna capire che cosa uno vuole davvero. Ho dato tanto ad Italia Shore, ma a volte bisogna lasciare andare le cose per dar spazio a nuove cose”.

Infine, un ringraziamento diretto ai fan, che in questi anni l’hanno seguita e sostenuta senza riserve:

“Ci tengo a fare questo video soprattutto per voi, perché meritate una risposta. Vi ringrazio per tutto l’amore, per le belle parole, per avermi capito. Per amare sia Giss che Gilda, per tutto, per essere riusciti ad amare oltre alle urla. Detto ciò, tranquilli, rimango comunque il vostro spirito guida. Condividerò comunque momenti di sfacciataggine della Giss anche fuori dallo Shore. E ricordate bene: le lucine rosse sulle icone non si spengono mai!“.