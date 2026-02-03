Ex del GF diventa mamma: ecco chi è (FOTO)

Alessia Prete è diventata mamma. L’ex concorrente del GF ha annunciato la nascita del suo primo figlio, Roberto, condividendo la notizia sui social con una story pubblicata direttamente dal letto d’ospedale. Accanto all’immagine, una frase che racchiude l’emozione del momento: “Che fantastica storia è la vita”.

Il bambino è nato dall’amore con il compagno Alessandro, con cui Alessia fa coppia da tempo ma lontano dai riflettori. Il parto è avvenuto all’Ospedale Sant’Anna di Torino, anche se la neo mamma vive stabilmente in Svizzera, dove si è trasferita negli ultimi anni.

La gravidanza era stata resa pubblica lo scorso agosto e, da allora, l’influencer ha scelto di raccontare questo percorso in modo autentico, condividendo pensieri e stati d’animo con chi la segue. Solo poche settimane fa descriveva l’ultimo periodo di attesa come il più intenso, parlando di un corpo che cambia e di una mente attraversata da emozioni contrastanti, tra sogni, timori e desideri.

Poco si sa del compagno Alessandro, che appare solo sporadicamente nei contenuti pubblicati sul profilo Instagram di Alessia. La coppia vive a Ginevra, città in cui ha costruito una nuova quotidianità lontana dalla televisione italiana.

Dopo l’esperienza al Grande Fratello nel 2018, Alessia Prete ha intrapreso strade diverse rispetto al piccolo schermo. Ha lavorato come speaker radiofonica per RDS a Milano, prima di scegliere di trasferirsi all’estero. Oggi lavora come content creator e consulente marketing, raccontando sui social una vita fatta di nuovi inizi e cambiamenti importanti.

Il pubblico televisivo la ricorda anche per la relazione con Matteo Gentili, conosciuto proprio all’interno della Casa più spiata d’Italia. La loro storia, molto seguita all’epoca, si concluse nel 2019 in modo piuttosto mediatico. Da allora, Alessia ha preferito mantenere un profilo più riservato, concentrandosi sulla carriera e sulla vita privata, culminata ora con la nascita del suo primo figlio.