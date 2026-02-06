Partecipa a Temptation Island e viene licenziato: i dettagli

Partecipa a Temptation Island e viene licenziato: poliziotto al centro della vicenda

La partecipazione a un reality show si è trasformata in un caso disciplinare destinato a far discutere. Un agente di Polizia è finito al centro di una vicenda giudiziaria dopo aver preso parte a Temptation Island 2024 senza aver richiesto alcuna autorizzazione formale. La sua presenza nel programma di Canale 5 non è passata inosservata: a riconoscerlo davanti allo schermo sarebbero stati proprio alcuni superiori, che seguivano la trasmissione durante la messa in onda estiva.

Da lì è partita una procedura interna che ha portato, nel giro di pochi mesi, a un provvedimento drastico. Il poliziotto è stato licenziato su decisione del Capo della Polizia Vittorio Pisani, con l’accusa di aver violato le regole che disciplinano la partecipazione del personale a programmi televisivi.

La diffida e il licenziamento

Secondo quanto emerso, dopo le prime puntate trasmesse nell’estate 2024, all’agente sarebbe stata notificata una diffida ufficiale. Nel documento gli veniva intimato di interrompere immediatamente qualsiasi coinvolgimento con il programma. Un ordine chiaro che, secondo l’amministrazione, non sarebbe stato rispettato.

Quando il volto del poliziotto è ricomparso in televisione anche nei mesi autunnali, i vertici hanno ritenuto che l’agente avesse ignorato la disposizione ricevuta. Da qui la decisione di procedere con il licenziamento immediato, ritenendo la condotta incompatibile con il ruolo ricoperto.

Il punto chiave: quando sono state girate le immagini

La difesa dell’agente, però, ruota attorno a un dettaglio fondamentale: le date delle riprese. I legali sostengono che il loro assistito abbia effettivamente smesso di partecipare al reality non appena ricevuta la diffida. Le scene mandate in onda successivamente, secondo questa versione, non sarebbero altro che filmati registrati in precedenza, durante l’estate, quando non esisteva ancora alcun divieto formale.

Una ricostruzione che non ha convinto del tutto l’amministrazione, la quale ritiene invece che l’agente abbia continuato a partecipare attivamente al programma anche in un secondo momento, violando gli ordini ricevuti.

Il ricorso al Tar del Lazio

Di fronte al licenziamento, il poliziotto ha deciso di rivolgersi alla giustizia amministrativa. Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso in via cautelare, sospendendo il provvedimento e disponendo la temporanea riammissione in servizio dell’agente.

Il tribunale ha però chiesto un passaggio decisivo: una dichiarazione giurata da parte dei responsabili Mediaset. Solo la produzione di Temptation Island potrà chiarire se le immagini trasmesse in autunno fossero semplici recuperi di materiale girato mesi prima oppure se l’agente fosse realmente tornato sul set dopo la diffida.

In attesa della decisione finale

La sospensione del licenziamento non chiude la vicenda. Il Tar si pronuncerà nel merito il prossimo 24 marzo, data in cui verrà stabilito se il provvedimento disciplinare era legittimo o meno. Solo allora si saprà se l’agente potrà continuare a indossare la divisa o se la partecipazione al reality avrà definitivamente compromesso la sua carriera.

Chi potrebbe essere l’agente coinvolto

Al momento non è stata resa nota l’identità del poliziotto. Tuttavia, se si trattasse effettivamente di uno dei concorrenti dell’edizione 2024 di Temptation Island, il campo si restringerebbe ai fidanzati protagonisti di quella stagione. Tra le coppie presenti figuravano Diandra Pecchioli e Valerio Palma, Titty Scialò e Antonio Maietta, Mirco Rossi e Giulia, Anna Acciardi e Alfred Ekhator, Fabio Mascaro e Sara El Moudden, Federica Petagna e Alfonso D’Apice, oltre a Millie Moi e Michele Varriale.

Una vicenda che intreccia televisione, disciplina e diritto amministrativo e che potrebbe aprire un precedente importante sul rapporto tra esposizione mediatica e ruolo pubblico.