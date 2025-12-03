GF VIP, nel cast ex tronisti e protagonisti di Temptation: i nomi

Le indiscrezioni sul prossimo Grande Fratello Vip si fanno sempre più insistenti e tra i nomi che circolano con maggiore frequenza c’è quello di Gianmarco Steri, volto noto di Uomini e Donne. Secondo i rumor sempre più accreditati, l’ex tronista sarebbe pronto a varcare la porta rossa di Cinecittà non da solo, ma insieme alla sua nuova compagna Martina De Ioannon, conosciuta proprio nel dating show di Canale 5. A confermare questa possibilità ci sarebbe anche il blogger Lorenzo Pugnaloni, che dà la coppia come praticamente certa nel cast.

In arrivo anche due ex Temptation Island?

Oltre alla coppia formata da Gianmarco e Martina, si parla con insistenza anche di due ex protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island: Sarah e Rosario. Entrambi oggi single dopo la fine delle rispettive relazioni durante il programma delle tentazioni, sarebbero pronti a rimettersi in gioco all’interno del reality condotto da Alfonso Signorini.

Per ora nessuno dei diretti interessati ha confermato o smentito, ma le tempistiche e le dinamiche personali dei quattro sembrano alimentare ulteriormente i sospetti. La storia fresca tra Gianmarco e Martina, così come la recente esposizione televisiva di Sarah e Rosario, fanno pensare che il loro ingresso non sarebbe affatto improbabile.

In attesa dell’ufficialità da parte di Mediaset, cresce quindi la curiosità per un cast che potrebbe puntare su coppie, ex coppie e protagonisti già ben noti al pubblico dei reality.