Coppia di Temptation si lascia prima delle nozze: le frecciatine

Rottura per una coppia di Temptation Island.

Coppia di Temptation si lascia prima delle nozze: le frecciatine

Massimo Colantoni e Denise Lo Giudice si sono detti addio a un passo dal matrimonio. Dopo la nascita del figlio Edoardo e la proposta arrivata nell’estate 2024, la coppia ha deciso di interrompere la relazione. A comunicarlo sono stati entrambi attraverso i social, con messaggi che confermano la rottura ma senza entrare nei dettagli delle cause.

L’ex protagonista di Temptation Island 2019, noto al pubblico per il percorso nel reality insieme a Ilaria Teolis e per la successiva relazione con la tentatrice Sonia Onelli, aveva poi ritrovato l’amore accanto a Denise. Dalla loro unione è nato un bambino e, poco più di un anno fa, era arrivata anche la proposta di nozze. Il matrimonio, però, non verrà celebrato.

Attraverso le Instagram Stories, Colantoni ha ufficializzato la separazione con parole misurate: “La storia con Denise è giunta al termine. Non ci sono vincitori quando una relazione finisce sopratutto quando c’è di mezzo un figlio che ovviamente non c’entra nulla in tutto ciò e non deve in alcun modo”. Ha poi aggiunto di non voler fornire spiegazioni immediate, lasciando intendere che il tempo chiarirà ogni cosa: “il tempo darà tutte le risposte a tutti coloro che le aspettano”. A chiudere il messaggio, una riflessione sul futuro: “La vita va avanti sempre, col sorriso”.

La risposta di Denise

Anche Denise Lo Giudice ha scelto i social per replicare, mantenendo un profilo ancora più riservato. Nelle sue parole si legge la volontà di non alimentare polemiche: “preferisco tacere e dire che forse ci sarà modo di affrontare ciò che realmente è accaduto”. Un pensiero speciale è stato dedicato al figlio: “Il bambino verrà sempre prima di tutto e da madre sarà mia cura difenderlo e tutelarlo SEMPRE e mettere il suo benessere sopra ogni cosa”.

Per ora nessuno dei due ha fornito ulteriori dettagli sulla fine della relazione. Al centro resta la tutela del piccolo Edoardo, priorità dichiarata da entrambi in questo momento delicato.