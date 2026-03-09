Grande Fratello Vip 2026: Mediaset ufficializza il cast completo, ecco i concorrenti

Paola Caruso sarà tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip. L’annuncio è arrivato durante la sua partecipazione a Verissimo, dove l’ex volto di Avanti un altro ha confermato pubblicamente una notizia che nei giorni scorsi circolava solo come indiscrezione.

Intanto Mediaset ha diffuso anche l’elenco completo dei partecipanti. Il reality tornerà su Canale 5 a partire dal 17 marzo con la conduzione di Ilary Blasi. Questa edizione avrà una durata più breve rispetto alle stagioni precedenti.

Paola Caruso: “Ho la pelle d’oca”

Durante l’intervista con Silvia Toffanin, Paola Caruso ha reagito con emozione alla conferma della sua partecipazione. Fino a quel momento la notizia non era stata resa pubblica e l’annuncio in studio ha segnato il momento in cui è diventata ufficiale.

“Ho la pelle d’oca, una cosa finché non la puoi dire quasi non è vera, ora che l’hai detto è vera”, ha raccontato.

L’ingresso nella Casa rappresenta per lei un’esperienza importante anche sul piano personale. Negli ultimi anni Caruso ha parlato spesso in televisione delle difficoltà affrontate insieme al figlio Michele. Proprio la separazione temporanea dal bambino è il pensiero che la preoccupa di più.

“Ho il pensiero di Michy, so che mi mancherà da morire, è l’amore della mia vita, mi sono attrezzata, mi sono portata una foto, mia e di Michy, me la guarderò”.

Grande Fratello Vip, Mediaset svela il cast

La sera dell’8 marzo i canali social ufficiali del Grande Fratello hanno diffuso un video con l’intero cast della nuova edizione. Molti dei nomi circolati nelle ultime settimane sono stati confermati.

Tra i concorrenti ci sarà Raimondo Todaro, ballerino e insegnante televisivo noto per la partecipazione a programmi come Amici e Ballando con le stelle. Nella Casa entrerà anche Alessandra Mussolini, già parlamentare ed ex protagonista di diversi programmi televisivi.

Tornano poi due volti che il pubblico del reality conosce bene: Antonella Elia e Adriana Volpe. Le due avevano già partecipato alla quarta edizione del Grande Fratello Vip e durante quell’esperienza avevano avuto diversi scontri.

Comici, ex reality e volti della tv

Il gruppo dei concorrenti comprende anche altri personaggi noti del mondo dello spettacolo e dei reality. Tra questi Francesca Manzini, imitatrice e conduttrice televisiva, e Marco Berry, storico inviato del programma Le Iene.

Nel cast compare anche Dario Cassini, attore e comico già visto in altri reality come L’Isola dei Famosi.

Accanto ai volti televisivi ci saranno alcuni protagonisti di altri format. Lucia Ilardo e Raul Dumitras arrivano da Temptation Island, mentre Renato Biancardi è noto al pubblico per la partecipazione a Ex on the Beach.

Completano il gruppo Ibiza Althea, conosciuta per Too Hot to Handle, Barbara Prezia, Giovanni Calvario e Nicolò Brigante.

Il reality torna il 17 marzo

La nuova edizione del Grande Fratello Vip debutterà su Canale 5 il 17 marzo. Alla guida del programma ci sarà Ilary Blasi.

Mediaset ha scelto una formula più breve rispetto agli ultimi anni, quando il reality aveva occupato il palinsesto per molti mesi. Questa volta il percorso dei concorrenti nella Casa sarà più compatto, con un numero ridotto di puntate.

Il cast è ora completo e l’attesa si sposta sull’inizio del programma, quando i concorrenti entreranno nella Casa più famosa della televisione italiana.