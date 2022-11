Edoardo Tavassi al GF Vip, ecco perché entra lui e non la sorella Guendalina

Edoardo Tavassi stasera entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip per ringalluzzire le dinamiche del gioco. Per quale motivo non ci sarà anche la sorella Guendalina insieme a lui?

Nonostante i ripetuti appelli, Guendalina Tavassi, almeno al momento, non sarà tra i concorrenti del Grande Fratello Vip. Dopo aver partecipato all’Isola dei Famosi, l’ex gieffina (ha già partecipato all’edizione “nip”), potrebbe varcare la porta rossa del reality show più avanti, lasciando spazio ad Edoardo.

Casa Pipol, infatti, parlando dell’ingresso di Edoardo (e confermandolo) non ha escluso questa possibilità in futuro. E’ possibile quindi, che Tavassi entri da solo semplicemente per avere la possibilità di farsi conoscere bene da solo (senza la presenza della sorella più nota) e dopo il ritiro forzato dall’Isola dei Famosi.

Cosa ne pensate? Edoardo Tavassi regalerà alla Casa nuove croccantissime dinamiche: non vediamo l’ora di vederlo all’opera.

La scheda

Edoardo ha 37 anni e nella vita fa il videomaker. Per lui è l’Isola dei Famosi è stato il primo reality e, dopo aver iniziato questa avventura insieme a sua sorella Guendalina, si è detto immediatamente pronto a mettersi in gioco per affrontare qualsiasi sfida.