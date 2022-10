Nella Casa del Grande Fratello Vip starebbero per entrare sei nuovi concorrenti. Da alcuni giorni, infatti, sono emersi numerosi nomi pronti ad entrare nella residenza più spiata di Cinecittà per creare croccanti dinamiche.

Secondo Davide Maggio i nuovi concorrenti verso l’ingresso sarebbero sei. Tra di loro, sembrerebbero certi i fratelli Luca Onestini e Edoardo Tavassi che al termine dell’Isola dei Famosi ci riprova di nuovo partecipando ad un altro reality show.

Tra gli altri nomi emersi, potrebbero entrare anche Sarah Altobello, Akash Kumar, Oriana Marzoli e Raffaello Mazzoni.

Smentito l’ingresso di Eliana Michelazzo ed Helena Prestes.

#BOOM Giovedì > 6 nuovi concorrenti al #GFVip.

No Michelazzo. Vi do per certi Onestini e Tavassi.

Nei prossimi mesi, oltre a questi sei, ne entreranno altri. Andatevi a riguardare qualche #BOOM dei mesi scorsi 😝

— Davide Maggio (@davidemaggio) October 30, 2022